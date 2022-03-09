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Сегодня, 14:25

«Петр на другом уровне». Мораес дал прогноз на бой Ян — Стерлинг

Давид Хачатрян

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе Марлон Мораес (23-9) рассказал, как проходили его тренировки с временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном (16-2).

«Мы потренировались [с Яном] вместе немного, но у наших оппонентов разные стили ведения боя, — сказал Мораес в интервью «СЭ». —  Я жду возможности полноценно подключиться к лагерю Петра, но в другой раз. Я готов протянуть ему руку помощи. В этот раз он больше помог мне, чем я ему. Но я надеюсь, что в будущем тоже смогу помочь ему и подключусь к его лагерю. Это станет возможным, если ему дадут оппонента не с таким стилем ведения боя, как у Стерлинга. В этот раз он дерется с высоким грэпплером, и я не могу имитировать его стиль. Стерлинг — хороший боец, но он не на уровне Петра. Петр совершенно на другом уровне».

Также бразилец дал прогноз на бой Петра и Алджамейна Стерлинга (20-3). «У Петра свой стиль ведения боя. Он будет постепенно наращивать темп, разбирать Стерлинга на кусочки и диктовать ход боя. Я верю, что в этот раз Петр удосрочит его», — сказал Мораес.

Реванш между россиянином и американцем состоится 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе. Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом, в то время как у соперника было три точки опоры.

Рахим Стерлинг
Петр Ян
ММА
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