Боец UFC Мораес рассказал, что его поразило в Дагестане

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Марлон Мораес (23-9) сообщил, что он был удивлен, когда узнал, что чуть ли не каждый мужчина в Дагестане тренируется и является бойцом.

«Что удивило? То, что каждый тренируется и каждый является бойцом, — сказал Мораес в интервью «СЭ». — Я был реально удивлен тем, что буквально каждый там боец. Кем бы человек не работал, он ценит бойцов. Причем там много скромных, трудолюбивых людей. Это самое главное, что я могу сказать про Дагестан. Там у людей спорт в крови. Это на меня произвело впечатление. Я провел мало времени в Дагестане, но все вокруг было позитивным. Мне понравилось гостеприимство дагестанцев, они относились ко мне так, будто я член их семьи. И я постарался перенять у них эту черту».

Мораес идет на серии из трех поражений. В следующем бою он выйдет в октагон против Сун Ядуна (18-6) 12 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.