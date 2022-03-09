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Сегодня, 13:50

Сайборг и Петтис проведут защиты титулов на Bellator 279

Давид Хачатрян

22 и 23 апреля Bellator вернется на Гавайи и проведет два турнира. В главном бою Bellator 279, который состоится 23 апреля, Серхио Петтис (22-5) будет защищать титул в легчайшем весе против Рауфеона Стотса (17-1) в рамках гран-при Bellator в легчайшем весе, победитель которого получает 1 миллион долларов.

Кроме того, Крис Сайборг (25-2) будет защищать титул в женском полулегком весе против Арлин Бленкоу (15-8). Сайборг и Бленкоу дрались 15 октября 2020 года на Bellator 249. В том бою бразильянка победила самбишном (удушением сзади) во втором раунде.

В главном карде Bellator 279 также встретятся Кёдзи Хоригути (29-4) с Патриком Миксом (15-1), а бывшая чемпионка Bellator в наилегчайшем весе Илима-Лей Макфарлейн (11-1) сразится с Жустин Киш (7-5).

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