Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова в разговоре с «СЭ» ответила на обвинения другого бойца организации Марины Мороз. Ранее та заявила, что Агапову исключили из американского зала ATT за употребление наркотиков и неадекватное поведение.

— Почему вы больше не в ATT?

— У меня случился конфликт с моим бывшим лучшим другом. Он меня подставил, много всего про меня наговорил, и в один день мне позвонили и сказали больше туда не приходить. Хотя мою точку зрения не спросили, я могла бы прийти туда доказать, но я не стала этого делать и ушла.

— Как этот друг вас подставил?

— Я думаю, это личное. Не хочу это на большую публику выносить. Там большой замес. То, что происходит между мной и моими друзьями, должно оставаться между нами.

— Теперь давайте к версии Марины Мороз. Она сказала, что вас выгнали из зала за употребление наркотиков. На фоне их приема вы набрасывались на людей.

— Это никак не соответствует правде. Я прохожу тесты, USADA приходит, меня тестирует. Какие наркотики?.. Угрозы — тоже бред, за это могут арестовать и депортировать. Не знаю, откуда она это достала. Я думаю, это какая-то провокация была, поэтому я даже не ответила. Она пыталась меня на эмоции вывести.

— Сейчас вы что-то принимаете?

— Нет. И никогда не принимала ничего запрещенного.

— Мороз говорила, что у вас проблемы с дисциплиной. Ночью в клубах, а потом на тренировках ничего не можете.

— Неправда. Она обо мне вообще ничего не знает, мы год не виделись. Фигню вбросила какую-то. Она сама под чем-то.