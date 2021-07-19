Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Мария Агапова: «Меня выгнали из ATT не из-за наркотиков. Слова Мороз — бред, она сама под чем-то»

22:15
Мария Агапова. Фото Instagram
Мария Агапова. Фото Instagram
Теги:

Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова в разговоре с «СЭ» ответила на обвинения другого бойца организации Марины Мороз. Ранее та заявила, что Агапову исключили из американского зала ATT за употребление наркотиков и неадекватное поведение.

— Почему вы больше не в ATT?

— У меня случился конфликт с моим бывшим лучшим другом. Он меня подставил, много всего про меня наговорил, и в один день мне позвонили и сказали больше туда не приходить. Хотя мою точку зрения не спросили, я могла бы прийти туда доказать, но я не стала этого делать и ушла.

Марина Мороз.Марина Мороз: «Мария Агапова накурилась с парнем, а затем начала говорить, что он хотел ее изнасиловать»

— Как этот друг вас подставил?

— Я думаю, это личное. Не хочу это на большую публику выносить. Там большой замес. То, что происходит между мной и моими друзьями, должно оставаться между нами.

— Теперь давайте к версии Марины Мороз. Она сказала, что вас выгнали из зала за употребление наркотиков. На фоне их приема вы набрасывались на людей.

— Это никак не соответствует правде. Я прохожу тесты, USADA приходит, меня тестирует. Какие наркотики?.. Угрозы — тоже бред, за это могут арестовать и депортировать. Не знаю, откуда она это достала. Я думаю, это какая-то провокация была, поэтому я даже не ответила. Она пыталась меня на эмоции вывести.

— Сейчас вы что-то принимаете?

— Нет. И никогда не принимала ничего запрещенного.

— Мороз говорила, что у вас проблемы с дисциплиной. Ночью в клубах, а потом на тренировках ничего не можете.

— Неправда. Она обо мне вообще ничего не знает, мы год не виделись. Фигню вбросила какую-то. Она сама под чем-то.

22 августа прошлого года Агапова проиграла техническим нокаутом Шейне Добсон. 9 октября она подерется с Сабиной Мазо на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

Медведева выложила фото в мокром белом топике
Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
Статус «конфликт». Почему обладатель Кубка Стэнли не хочет играть в Хабаровске за 4 миллиона в месяц
Теннисистка Кузнецова показала фото в купальниках с певицей Глюкозой
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд