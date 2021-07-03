Марина Мороз: «Мария Агапова накурилась с парнем, а затем начала говорить, что он хотел ее изнасиловать»

Боец UFC Марина Мороз рассказала историю из жизни Марии Агаповой, которая тоже выступает в сильнейшей лиге.

«В одно время она даже рассказала, что ее хотели изнасиловать, — сказала Мороз в интервью «Вестнику ММА». — Но изнасиловать, конечно же, никто не хотел, так как она — боец UFC. Она знает этого парня всего два дня. Понятное дело, я его знаю его давно, и он ей говорит: «Поехали травки покурим возле океана». Зная, что бесплатная травка, конечно же, она согласилась. В общем, она поехала, и он ее хотел поцеловать. Или она обкурилась, а он хотел ее поцеловать — я уже не знаю, как точно было. Короче говоря, она начала бить его, а затем убежала. Говорит: «А я села в машину и поехала назад».

«Она же еще на меня обиделась, — продолжила она. — Говорит: «Марина, напиши на него заявление». Я говорю: «На кого?». Она говорит: «На того парня». Я говорю: «А что я должна писать? Это твои проблемы. И вообще, почему ты с ним поехала, зная, что вы знакомы два дня?». Она отвечает: «Так он мой друг». Я спрашиваю: «Ты его два дня знаешь, и он твой друг?». Она: «Ну да. Что тут такого?». Я говорю: «Так ты же человека даже не знаешь. Как ты можешь считать его другом за два дня?». И она разозлилась, что я не написал заявление. Говорит: «Ты не хочешь девушек защищать». Я говорю, что если действительно кто-то хотел изнасиловать, то там должны были быть хоть какие-то доказательства».

В UFC Мороз выступает с 2015 года. За это время она успела провести 8 поединков (5 побед, 3 поражения). У Агаповой — 1 победа и 1 поражение в лучшем промоушене мира.