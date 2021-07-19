Мария Агапова: «Разочарована в жизни. Она соткана из страданий»

Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова в разговоре с «СЭ» рассказала о своем отношении к жизни.

— Не разочаровались в Америке за последний год?

— Да нормально, я, в принципе, понимаю, что жизнь нигде не идеальна. Я, в принципе в жизни разочарована (смеется).

— Почему?

— Ну много причин. Жизнь — это испытание. Мы постоянно по жизни страдаем, нам причиняют страдания люди, стихийные бедствия, наши мысли, наше тело. Наша жизнь соткана из страданий.

— Верите в человечество? Через условный миллион лет оно еще будет?

— Думаю, будет. Если люди остановятся, перестанут экологию загрязнять. А если не остановятся, то всем прямо здесь и помрем, в грязной экологии.