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Мария Агапова: «Разочарована в жизни. Она соткана из страданий»

22:35
Мария Агапова. Фото Instagram
Мария Агапова. Фото Instagram
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Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова в разговоре с «СЭ» рассказала о своем отношении к жизни.

— Не разочаровались в Америке за последний год?

— Да нормально, я, в принципе, понимаю, что жизнь нигде не идеальна. Я, в принципе в жизни разочарована (смеется).

— Почему?

— Ну много причин. Жизнь — это испытание. Мы постоянно по жизни страдаем, нам причиняют страдания люди, стихийные бедствия, наши мысли, наше тело. Наша жизнь соткана из страданий.

— Верите в человечество? Через условный миллион лет оно еще будет?

— Думаю, будет. Если люди остановятся, перестанут экологию загрязнять. А если не остановятся, то всем прямо здесь и помрем, в грязной экологии.

22 августа 2020 года Агапова проиграла техническим нокаутом Шейне Добсон. 9 октября она подерется с Сабиной Мазо на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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Никита Горшенин все материалы автора

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