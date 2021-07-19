Мария Агапова: «Разочарована в жизни. Она соткана из страданий»
Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова в разговоре с «СЭ» рассказала о своем отношении к жизни.
— Не разочаровались в Америке за последний год?
— Да нормально, я, в принципе, понимаю, что жизнь нигде не идеальна. Я, в принципе в жизни разочарована (смеется).
— Почему?
— Ну много причин. Жизнь — это испытание. Мы постоянно по жизни страдаем, нам причиняют страдания люди, стихийные бедствия, наши мысли, наше тело. Наша жизнь соткана из страданий.
— Верите в человечество? Через условный миллион лет оно еще будет?
— Думаю, будет. Если люди остановятся, перестанут экологию загрязнять. А если не остановятся, то всем прямо здесь и помрем, в грязной экологии.
22 августа 2020 года Агапова проиграла техническим нокаутом Шейне Добсон. 9 октября она подерется с Сабиной Мазо на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
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