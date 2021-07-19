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Мария Агапова: «В США везде чистый воздух, а в моем Павлодаре тонны выделений на человека с заводов»

22:02
Мария Агапова. Фото Instagram
Мария Агапова. Фото Instagram
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Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова в разговоре с «СЭ» возмутилась экологической обстановкой в казахстанском Павлодаре и СНГ.

В городе, откуда я, Павлодаре, понастроили заводов, даже уже хотят построить сотовый завод. И так столько заводов, хотят еще один построить. Там уже несколько тонн выделений на одного человека, и все равно никто не останавливается, все хотят строить новый завод. Не все, вернее, а власти. А люди бунтуют.

— В США проблемы с экологией стоят так же остро?

— Нет, тут классно, тут нет проблем с экологией. Тут люди очень уважают окружающую среду, никто не мусорит, тоже стараешься не мусорить. Чистая вода везде, чистый воздух. Мне очень нравится.

— Как вы думаете, почему в СНГ такое отношение к природе и экологии?

— Острополитическая тема, не уверена, что готова на нее говорить. Конечно, связано с властями. Они просто хотят деньги поиметь. Строят заводы [без очистных сооружений], не думают о людях, которые пострадают. Еще и сами люди мусорят. Но, думаю, если собраться всем в кучу, можно это прекратить.

22 августа прошлого года Агапова проиграла техническим нокаутом Шейне Добсон. 9 октября она подерется с Сабиной Мазо на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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Никита Горшенин все материалы автора

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