Мария Агапова: «В США везде чистый воздух, а в моем Павлодаре тонны выделений на человека с заводов»
Боец наилегчайшего веса UFC Мария Агапова в разговоре с «СЭ» возмутилась экологической обстановкой в казахстанском Павлодаре и СНГ.
— В городе, откуда я, Павлодаре, понастроили заводов, даже уже хотят построить сотовый завод. И так столько заводов, хотят еще один построить. Там уже несколько тонн выделений на одного человека, и все равно никто не останавливается, все хотят строить новый завод. Не все, вернее, а власти. А люди бунтуют.
— В США проблемы с экологией стоят так же остро?
— Нет, тут классно, тут нет проблем с экологией. Тут люди очень уважают окружающую среду, никто не мусорит, тоже стараешься не мусорить. Чистая вода везде, чистый воздух. Мне очень нравится.
— Как вы думаете, почему в СНГ такое отношение к природе и экологии?
— Острополитическая тема, не уверена, что готова на нее говорить. Конечно, связано с властями. Они просто хотят деньги поиметь. Строят заводы [без очистных сооружений], не думают о людях, которые пострадают. Еще и сами люди мусорят. Но, думаю, если собраться всем в кучу, можно это прекратить.
22 августа прошлого года Агапова проиграла техническим нокаутом Шейне Добсон. 9 октября она подерется с Сабиной Мазо на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю