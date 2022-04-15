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Волков подерется с Розенструйком 4 июня на турнире UFC

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Боец Александр Волков (34-10) подерется с Жаирзиньо Розенструйком (12-3) 4 июня. Бой возглавит турнир UFC Fight Night, сообщает журналист Бретт Окамото в своем Twitter.

Последний бой 33-летний россиянин провел 20 марта против Тома Аспиналла на турнире UFC Fight Night 204. Поединок закончился победой британца в первом раунде болевым на руку.

Розенструйк последний раз дрался 25 сентября 2021 года. Тогда 34-летний суринамец проиграл Кертису Блэйдсу решением судей.

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