Волков подерется с Розенструйком 4 июня на турнире UFC

Боец Александр Волков (34-10) подерется с Жаирзиньо Розенструйком (12-3) 4 июня. Бой возглавит турнир UFC Fight Night, сообщает журналист Бретт Окамото в своем Twitter.

Последний бой 33-летний россиянин провел 20 марта против Тома Аспиналла на турнире UFC Fight Night 204. Поединок закончился победой британца в первом раунде болевым на руку.

Розенструйк последний раз дрался 25 сентября 2021 года. Тогда 34-летний суринамец проиграл Кертису Блэйдсу решением судей.