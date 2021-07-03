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Боец UFC Мороз: «Агаповой давали деньги на еду, а она покупала травку, кексики и грибочки»

19:58
Марина Мороз. Фото Instagram
Марина Мороз. Фото Instagram

Боец наилегчайшего дивизиона UFC украинка Марина Мороз утверждает, что у Марии Агаповой наркотическая зависимость.

«Многие помогали ей, давали деньги, потому что она говорила, что у нее нет денег на еду, а когда ей эти деньги давали, она прибегала в женскую раздевалку, говорила: «Прикинь, классно. Мне дали денег, и теперь я пойду накуплю травки всякой, кексиков, грибочков». И так дальше... В общем, у нее своя история. И я на нее смотрю, говорю: «Так тебе же деньги люди дали на еду». А она: «Пускай думают, что на еду дали». Вот такое вот у нее поведение», — сказала Мороз в интервью «Вестнику ММА».

Мороз подчеркнула, что не любит таких людей.

«Я просто не понимаю, как с таким поведением, с таким образом жизни ее вообще в UFC взяли. Она сама признавалась, говорила, что она нюхает, посерьезнее вещи принимает. Говорила, что все перепробовала», — заявила боец UFC.

На счету Мороз 10 побед и 3 поражения. В последнем бою, который состоялся в марте прошлого года на турнире UFC Fight Night 170, она победила Майру Буэно Силву единогласным решением судей.

Дополнительная информация:

youtube.com/user/vestnikmma

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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