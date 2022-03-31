Названы условия для проведения боксерского боя Нейта Диаса и Джейка Пола

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) согласится драться с Джейком Полом по правилам профессионального бокса только в том случае, если Диас расторгнет контракт с UFC, а Пол проведет еще несколько боев и заплатит за бой с Диасом крупную сумму денег. Об этом заявил друг Диаса и бывший боец UFC Джейк Шилдс (33-11).

«Не думаю, что Пол заслужил драться с Нейтом, — сказал Шилдс в интервью Helen Yee Sports. — Не то чтобы Нейт не стал с ним драться... Нейт популярнее, успешнее Пола. Джейку придется постараться, чтобы добиться боя с Нейтом.

Если Джейк выиграет еще пару боев по правилам бокса, а Нейт расторгнет контракт с UFC, то их бой может состояться. Однако Нейт не будет драться за копейки. Ему должны гарантировать большой гонорар. Нейт не собирается драться за 5 или 10 миллионов долларов. Полу придется раскошелиться».

Ранее Диас обратился к руководству UFC с просьбой освободить его от контракта, потому что организация, по словам бойца, не назначает ему боев.

Пол провел на ринге пять боев и не потерпел ни одного поражения. В предыдущем бою он одолел бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.