Маликов возобновил карьеру в ММА после пятилетнего перерыва

Российский боец смешанного стиля Магомед Маликов возобновил карьеру после пятилетнего перерыва.

Свой последний бой он провел в июле 2014 года, когда проиграл американцу Бретту Роджерсу техническим нокаутом на турнире Fight Nights. Маликов известен по своим поединкам с Александром Емельяненко, Джеффом Монсоном и Кенни Гарнером.

– Принял такое решение. Предложения есть. Скоро обо всем сообщим, – приводит ТАСС слова Маликова. Всего на счету 36-летнего спортсмена семь побед и три поражения.