Макс Холлоуэй назвал бойца, которого считает величайшим полулегковесом

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) считает, что бразилец Жозе Альдо (31-7) является величайшим полулегковесом, потому что он восемь раз защищал титул чемпиона.

«Не считаю, что бой с Волкановски выявит величайшего полулегковеса в истории, — сказал гаваец в интервью журналисту Джеймсу Линчу. — Почему мы забыли про Жозе Альдо? У него восемь побед в титульных поединках, а у меня пять. Его можно называть величайшим до тех пор, пока кто-нибудь не побьет его рекорд. Надеюсь, я смогу его догнать. Но он величайший, братан. Об этом нельзя забывать».

Холлоуэй дважды дрался с Альдо и дважды побеждал нокаутом. Альдо завоевал титул WEC в 2009 году, а годом позже был объявлен чемпионом UFC. Проиграл титул бразилец в 2015 году, упав в нокаут от Конора Макгрегора (22-6) на UFC 194.