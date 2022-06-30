Макс Холлоуэй назвал двух своих любимых бойцов UFC

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй (23-6) признался, что бывший двойной чемпион организации в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) и бывший чемпион среднего веса Андерсон Сильва (34-11) являются его любимыми бойцами.

«Поздравляю Хабиба с включением в Зал славы. Не могу сказать, какое место он занимает в моем рейтинге величайших. У меня есть два любимых бойца — это Жорж Сен-Пьер и Андерсон Сильва», — сказал гаваец в интервью журналисту Джеймсу Линчу.

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул организации в полусреднем весе. 5 ноября 2017 года на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.

Сильва расстался с UFC осенью 2020 года, когда проиграл Юраю Холлу (17-10) техническим нокаутом в третьем раунде на UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе, США.