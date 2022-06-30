Мальдонадо: «На пике Федор победил бы Стипе Миочича»

Мальдонадо считает, что на пике Федор победил бы Миочича

42-летний бразильский тяжеловес Фабио Мальдонадо (28-16) сообщил, что Федор Емельяненко (40-6) на пике своей формы сумел бы одолеть бывшего чемпиона UFC Стипе Миочича (20-4).

«У Федора более тяжелые боковые удары. Миочич лучше бьет прямые, — приводит слова Мальдонадо matchtv.ru. — Если бы они встретились на пике формы, то я думаю, что Федор победил бы. Для меня именно Федор является лучшим бойцом мира. Но, если мы не говорим про пик формы, а, например, они дрались бы прямо сейчас, то думаю, что победил бы Стипе».

Емельяненко в последнем поединке победил Тима Джонсона (15-9) нокаутом в первом раунде 23 октября 2021 года на Bellator 269 в Москве.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.