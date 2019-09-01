Макс Барнетт выложил в Instagram фото избитого человека

Британский бодибилдер Макс Барнетт выложил в свой Instagram фото с окровавленным человеком на асфальте. Им оказался вор, который дважды похищал его банковскую карту.

— Никогда не искушайте судьбу дважды, парни! — написал Барнетт под фото. Также Макс написал, что нашел в карманах вора шприцы.

Однако довольно быстро спортсмен удалил фото, а на вопрос об окровавленном человеке ответил британским журналистам, что тот якобы врезался в машину на велосипеде.