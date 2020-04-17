Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор заявил, что ему принадлежит второй по скорости нокаут в ММА

01:18
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Теги:

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в Twitter отметил, что является автором второго по скорости нокаута. Он за 3,5 секунды победил Пэдди Доэрти в 2011 году.

«Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных боевых искусств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук», — написал Макгрегор.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир