Макгрегор заявил, что ему принадлежит второй по скорости нокаут в ММА

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в Twitter отметил, что является автором второго по скорости нокаута. Он за 3,5 секунды победил Пэдди Доэрти в 2011 году.

«Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных боевых искусств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук», — написал Макгрегор.