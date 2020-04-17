Макгрегор заявил, что ему принадлежит второй по скорости нокаут в ММА
01:18
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в Twitter отметил, что является автором второго по скорости нокаута. Он за 3,5 секунды победил Пэдди Доэрти в 2011 году.
«Автор второго самого быстрого нокаута в истории смешанных боевых искусств. 3,5 секунды. Шаг назад, удар, левый хук», — написал Макгрегор.
Up Letterkenny!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 16, 2020
Host to the second fastest knockout in mixed martial arts history.
3.5 seconds.
The Step back bang left hook(tm)? https://t.co/ZnAgtcbWOs