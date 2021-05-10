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Макгрегор назвал Порье самым легким соперником

04:31
Дастин Порье и Конор Макгрегор.
Дастин Порье и Конор Макгрегор.
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Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор, отвечая на вопросы фанатов в Twitter, назвал американца Дастина Порье самым легким соперником в бойцовской карьере.

«Кто был твоим самым легким соперников за все время?» — спросили ирландца, на что тот ответил: «Дастин 1».

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в 2014 году в полулегком весе. Тогда ирландец победил нокаутом в первом раунде. Реванш состоялся в январе 2021-го — в легком весе, и американец нокаутировал ирландца во втором раунде. Третий бой между ними пройдет в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе — тоже в легком весе.

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