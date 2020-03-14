Макгрегор сообщил, что его тетя умерла от коронавируса

Ирландский боец Конор Макгрегор на своей странице в Instagram сообщил, что его тетя умерла от коронавируса.

«Хорошие привычки, которые мы теперь приобретем от этой атаки природы, в будущем нас сделают сильными. Гигиена рук. Отношени0е к собственной гигиене лица. То, что мы действительно должны делать все. Я всегда соблюдаю гигиену рук. Но недостаточно. Я часто заставляю людей говорить мне, пожалуйста, мне не нужна фотография, просто позвольте мне пожать вам руку. И я соглашаюсь. Поскольку это более эффективно, чем делать фото. Но это слишком небрежно. Будьте бдительны в отношении личной гигиены и личного пространства. Да пребудет с нами Бог.

Эти фотографии сделаны несколько дней назад в студии в центре Дублина. Я должен был объявить миру о своем пожертвовании. Отличный день! С гордостью привел семью со мной в студию. Сидя в кресле, готовясь к прямому эфиру, мне позвонили и сообщили, что моя любимая тетушка Энн скончалась. Я не мог больше жить. Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус. Что за ерунда происходит", — написал Макгрегор.