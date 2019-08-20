Макгрегор считает Бекхэма иконой стиля

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал иконой стиля экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма.

— Икона стиля? Дэвид Бекхэм, — цитирует GQ Бэкхема. — Он был пионером в мужской моде и открыл дорогу стилю, в котором одеваюсь теперь и я. Мне доводилось с ним общаться, когда-то он присылал мне одежду, а для крестин моей дочери сестра купила платье Виктории Бекхэм.

Дэвид вдохновляет. Хотя, на самом деле, самыми главными иконами стиля в моей жизни остаются родители.