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Макгрегор считает Бекхэма иконой стиля

09:59
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал иконой стиля экс-игрока сборной Англии Дэвида Бекхэма.

— Икона стиля? Дэвид Бекхэм, — цитирует GQ Бэкхема. — Он был пионером в мужской моде и открыл дорогу стилю, в котором одеваюсь теперь и я. Мне доводилось с ним общаться, когда-то он присылал мне одежду, а для крестин моей дочери сестра купила платье Виктории Бекхэм.

Дэвид вдохновляет. Хотя, на самом деле, самыми главными иконами стиля в моей жизни остаются родители.

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