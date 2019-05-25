Макгрегор с травмой готовился к бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор получил повреждение в ходе подготовки к поединку турнира UFC 229 против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Об этом 30-летний спортсмен рассказал в беседе с Тони Робинсоном.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в том поединке удушающим приемом.

– За две с половиной недели до боя с Нурмагомедовым я провел спарринг с молдавским спортсменом. В том бою нанес ему удар ногой в живот и травмировал пальцы – они согнулись и опухли. Затем опухла нога, что повлияло на мою подготовку к поединку в рамках UFC 229. Не мог больше бегать, мой вес был слишком большой. Пришлось активно сбрасывать лишние килограммы, я был невероятно обезвожен. До сгонки не спал 48 часов, – сказал Макгрегор в интервью Тони Роббинсу.

Все о MMA – здесь