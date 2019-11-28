Макгрегор проведет бой против Серроне 18 января
28 ноября 2019, 23:36
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет следующий бой против Дональда Серроне. Поединок состоится 18 января в Лас-Вегасе, сообщает SportsCenter.
Стоит отметить, что 18 января в Лас-Вегасе пройдет первый номерной турнир UFC в 2020 году. Он будет носить 246-й порядковый номер.
Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда его победил Хабиб Нурмагомедов в хедлайне турнира UFC 229. Что касается Дональда Серроне, он проиграл два последних боя от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
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