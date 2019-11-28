Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор проведет бой против Серроне 18 января

28 ноября 2019, 23:36
Теги:

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор проведет следующий бой против Дональда Серроне. Поединок состоится 18 января в Лас-Вегасе, сообщает SportsCenter.

Стоит отметить, что 18 января в Лас-Вегасе пройдет первый номерной турнир UFC в 2020 году. Он будет носить 246-й порядковый номер.

Конор Макгрегор не дрался с октября прошлого года, когда его победил Хабиб Нурмагомедов в хедлайне турнира UFC 229. Что касается Дональда Серроне, он проиграл два последних боя от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир