Макгрегор предстанет перед судом за драку в баре на следующей неделе

Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор предстанет перед судом 11 октября, информирует Irish Post. По информации СМИ, 31-летнему ирландцу грозит тюремный срок до полугода за драку в баре, где он ударил пожилого посетителя.

Ожидается, что рассмотрение дела бойца пройдет 11 октября в окружном суде Дублина. Макгрегору предъявлено обвинение в нападении. Ему может грозить тюремный срок в шесть месяцев и штраф в 1500 евро.

В середине августа в сети появилось видео, как Макгрегор бьет 50-летнего жителя Дублина в пабе. СМИ сообщали, что инцидент произошел еще в апреле, а причиной стало то, что мужчина отказался выпить виски, которым Конор угощал всех посетителей.

Последний бой Макгрегор провел 6 октября 2018 года, проиграв чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову на UFC 229 после удушающего болевого примера в четвертом раунде.

Конор ударил пожилого мужчину, отказавшегося выпить его виски // Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре