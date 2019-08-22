Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре

Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента. В середине августа в сети появилось видео, как Макгрегор бьет 50-летнего жителя Дублина в пабе. СМИ сообщали, что инцидент произошел еще в апреле, а причиной стало то, что мужчина отказался выпить виски, которым Конор угощал всех посетителей.

— Я могу принять удар. Было больно примерно неделю. Это не убивало меня или что-то еще, — цитирует Irish Sun пострадавшего. — Мне не нравится этот мужчина. У него плохая репутация. Это задира. Задира с деньгами.