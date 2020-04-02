Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор попросил Нурмагомедова добавить его. Хабиб завершил прямой эфир

20:14
Конор Макгрегор попросил Хабиба Нурмагомедова добавить его в трансляцию. Фото Instagram
Конор Макгрегор попросил Хабиба Нурмагомедова добавить его в трансляцию. Фото Instagram
Теги:

Ирландский боец Конор Макгрегор зашел к российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в прямой эфир в Instagram. Бывший соперник Хабиба по титульному бою попросил добавить его в эфир. На это обратили внимание многие подписчики россиянина, но тот проигнорировал просьбу Конора и довольно быстро завершил прямой эфир.

Во время прямого эфира Хабиб объяснил, что не против боя с Тони Фергюсоном, но не знает, куда ему лететь, чтобы провести поединок на фоне пандемии коронавируса.

Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал чемпионский пояс.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC сорван




Прямой эфир
Прямой эфир