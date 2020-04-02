Макгрегор попросил Нурмагомедова добавить его. Хабиб завершил прямой эфир
20:14
Ирландский боец Конор Макгрегор зашел к российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в прямой эфир в Instagram. Бывший соперник Хабиба по титульному бою попросил добавить его в эфир. На это обратили внимание многие подписчики россиянина, но тот проигнорировал просьбу Конора и довольно быстро завершил прямой эфир.
Во время прямого эфира Хабиб объяснил, что не против боя с Тони Фергюсоном, но не знает, куда ему лететь, чтобы провести поединок на фоне пандемии коронавируса.
Конор и Хабиб провели поединок в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде и завоевал чемпионский пояс.
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