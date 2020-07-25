Макгрегор показал, как бьет по воротам. Рамос пригласил его на тренировку «Реала»

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор опубликовал в Instagram видео, на котором он бьет воротам.

«Что думаешь, Серхио?» — подписал видео 32-летний ирландец.

«Класс, приятель! Хочешь принять участие в тренировке «Реала»? Можешь присоединиться в любое время», — ответил Макгрегору защитник мадридского клуба Серхио Рамос.

«Мой брат, спасибо! В следующий раз, когда я буду в Мадриде, то буду удостоен чести», — отреагировал Макгрегор.

Ранее 34-летний Рамос спародировал походку ирландского бойца.

Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор отреагировал на видео защитника «Реала»