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Макгрегор показал, как бьет по воротам. Рамос пригласил его на тренировку «Реала»

23:13
Конор Макгрегор поиграл в футбол. Фото instagram.com
Конор Макгрегор поиграл в футбол. Фото instagram.com
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Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор опубликовал в Instagram видео, на котором он бьет воротам.

«Что думаешь, Серхио?» — подписал видео 32-летний ирландец.

«Класс, приятель! Хочешь принять участие в тренировке «Реала»? Можешь присоединиться в любое время», — ответил Макгрегору защитник мадридского клуба Серхио Рамос.

«Мой брат, спасибо! В следующий раз, когда я буду в Мадриде, то буду удостоен чести», — отреагировал Макгрегор.

Ранее 34-летний Рамос спародировал походку ирландского бойца.

Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор отреагировал на видео защитника «Реала»

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