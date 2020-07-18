Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор отреагировал на видео защитника «Реала»
18 июля 2020, 23:47
Капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал в своем Instagram видео с тренировки команды. 34-летний испанский футболист показал, как забил гол и затем спародировал походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
«Что ты думаешь, Конор?» — написал в Instagram Рамос.
«Вкусно в верхний угол, мой бро», — написал в комментариях Магрегор.
Ранее «Реал» досрочно стал чемпионом Испании после победы над «Вильярреалом» (2:1) в матче 37-го тура ла лиги. Для Рамоса это пятый трофей ла лиги.
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