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Рамос спародировал походку Макгрегора. Конор отреагировал на видео защитника «Реала»

18 июля 2020, 23:47
Серхио Рамос. Фото instagram.com
Серхио Рамос. Фото instagram.com
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Капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал в своем Instagram видео с тренировки команды. 34-летний испанский футболист показал, как забил гол и затем спародировал походку ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Что ты думаешь, Конор?» — написал в Instagram Рамос.

«Вкусно в верхний угол, мой бро», — написал в комментариях Магрегор.

Ранее «Реал» досрочно стал чемпионом Испании после победы над «Вильярреалом» (2:1) в матче 37-го тура ла лиги. Для Рамоса это пятый трофей ла лиги.

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