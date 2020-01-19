Макгрегор обнял и поцеловал Серроне после боя

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор после победы над американцем Дональдом Серроне в главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе (США) обнял своего соперника, а затем поцеловал его. Видео опубликовано в Twitter ESPN.

RETURN OF THE MAC ??@TheNotoriousMMA gets in done in under a minute at #UFC246 pic.twitter.com/pnSSzW2V5x — ESPN MMA (@espnmma) January 19, 2020

Ранее Конор становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Сегодняшний поединок проходил в полусредней весовой категории. 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. После поединка в зале произошла массовая драка. 36-летний Серроне потерпел 14-е поражение при 41-й победе. В своем предыдущем бою он уступил своему соотечественнику Джастину Гэтжи.