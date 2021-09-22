Макгрегор не справился с первым броском перед началом бейсбольного матча в США

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор посетил бейсбольный матч между «Чикаго Кабс» и «Миннесотой Твинс».

Перед матчем ирландцу доверили сделать первый бросок, однако спортсмен запустил мяч слишком неточно. Fox Sports назвал бросок Макгрегора «легендарной первой подачей».

Другой боец UFC Джастин Гейджи отреагировал на бросок Конора: «Я не могу перестать смеяться. Каждый боец ММА, который представляет нас на бейсболе, выглядит ужасно».