Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор не справился с первым броском перед началом бейсбольного матча в США

12:24
Теги:

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор посетил бейсбольный матч между «Чикаго Кабс» и «Миннесотой Твинс».

Перед матчем ирландцу доверили сделать первый бросок, однако спортсмен запустил мяч слишком неточно. Fox Sports назвал бросок Макгрегора «легендарной первой подачей».

Другой боец UFC Джастин Гейджи отреагировал на бросок Конора: «Я не могу перестать смеяться. Каждый боец ММА, который представляет нас на бейсболе, выглядит ужасно».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Капризов — новый царь и бог Миннесоты! Русский форвард выбил рекордный контракт и десятки миллионов долларов
РЕН ТВ в прямом эфире покажет бой Джошуа — Усик
Главное о коронавирусе в России и мире на 22 сентября: статистика и факты
«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
2
Офсайд