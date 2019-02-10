Макгрегор хочет провести бой с Андерсоном Силвой

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор готов провести бой с бразильцем Андерсоном Силвой. Об этом он написал в своем Твиттере после поражения 43-летнего Силвы в поединке с новозеландцем Исраэлем Адесаньей на турнире UFC 234 в Мельбурне.

Ранее Силва изъявлял желание встретиться в октагоне с Макгрегором, который в своем последнем бою проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

– Андерсон – очень лукавый, хитрый мастер боевых искусств, – написал Макгрегор. – Такой стиль можно обрести только благодаря многолетнему опыту. Феноменальное исполнение. Коварный ветеран. Очень его уважаю. Было бы честью встретиться!