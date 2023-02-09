Махачев — Волкановски: рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет поединок австралийца Алекса Волкановски и россиянина Ислама Махачева за титул чемпиона в легком весе.

Волкановски является лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, Махачев занимает вторую строчку в этом списке.

Волкановски — действующий чемпион UFC в полулегком весе, он поднялся на дивизион выше, чтобы провести бой с Махачевым, для которого это будет первая защита пояса в легком весе.

На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение.

Турнир UFC 284 пройдет на стадионе RAC Arena и начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени. Поединок Махачева и Волкановски начнется не ранее 6.00 (мск).

Посмотреть турнир можно будет в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass. Также за текстовой онлайн-трансляцией UFC 284 можно следить на сайте «СЭ».