Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:00

Махачев — Волкановски: рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

В ночь на 12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет поединок австралийца Алекса Волкановски и россиянина Ислама Махачева за титул чемпиона в легком весе.

Волкановски является лидером рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, Махачев занимает вторую строчку в этом списке.

Волкановски — действующий чемпион UFC в полулегком весе, он поднялся на дивизион выше, чтобы провести бой с Махачевым, для которого это будет первая защита пояса в легком весе.

На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА, у 31-летнего Махачева 23 победы и 1 поражение.

Турнир UFC 284 пройдет на стадионе RAC Arena и начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени. Поединок Махачева и Волкановски начнется не ранее 6.00 (мск).

Посмотреть турнир можно будет в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и его сайте matchtv.ru, а также на канале «Матч Боец» и платформе UFC Fight Pass. Также за текстовой онлайн-трансляцией UFC 284 можно следить на сайте «СЭ».

Ислам Махачев. Ислам Махачев — Алекс Волкановски: когда и во сколько бой на турнире UFC 284

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
1
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Джон Маккарти дал прогноз на бой Махачева и Волкановски
Роберт Уиттакер поделился мнением о бое Махачева и Волкановски
Махачев тренируется в Австралии под приветствия и флаги российских болельщиков. Видео
«Турниры по пощечинам? Это занижает мужские качества». Пресс-конференция Махачева перед боем с Волкановски
Ислам Махачев: «Между мной и Макгрегором — пропасть»
Махачев: «С точки зрения бойцовских навыков, бой с Волкановски — величайший в истории UFC»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Маккарти дал прогноз на бой Махачева и Волкановски
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости