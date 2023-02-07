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Махачев — Волкановски: где смотреть бой в России

Галина Глазко
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Ислам Махачев.
Фото Getty Images

В ночь с 11 на 12 февраля на RAC Arena в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, в главном бою которого сразятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

Турнир стартует в 02.00 по московскому времени. Поединок Махачев — Волкановски начнется не раньше 06.00.

Посмотреть UFC 284 можно в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на «СЭ».

31-летний Махачев подходит к бою на серии из 11 побед. В своем последнем поединке россиянин удушающим приемом финишировал бразильца Чарльза Оливейру и забрал вакантный пояс в легком весе.

У 34-летнего Волкановски в UFC 12 побед в 12 поединках.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Алекс Волкановски. Махачев — Волкановски: кто станет лучшим из лучших в UFC? Онлайн-трансляция

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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