Махачев уверен, что Хабиб не возобновит карьеру бойца

Российский боец UFC Ислам Махачев не сомневается в том, что Хабиб Нурмагомедов не возобновит бойцовскую карьеру. Махачев и Нурмагомедов дружат и вместе тренируются.

32-летний Хабиб объявил о завершении карьеру 24 октября — после того, как защитил пояс чемпиона UFC в легком весе в бою с Джастином Гэтжи.

«Сколько процентов даю на то, что Хабиб вернется? Пусть будет 1 процент, — сказал Махачев. — Я уверен, что он не вернется, но все может быть. Когда он объявил о решении завершить карьеру, в душе у меня было: «Молодец, все правильно сделал. Больше не придется переживать».

«Но я был шокирован — не знал, что он будет завершать карьеру. Были слухи, что он может подраться с Сен-Пьером. Он нам говорил об этом. И не говорил, что будет завершать карьеру», — добавил боец. (Илья Андреев)