Махачев после восьмой победы подряд: «Вы можете бегать от меня, но вы не сможете спрятаться»

Российский боец Ислам Махачев после победы над бразильцем Тьяго Мойзесом на турнире UFC Vegas 31 призвал лидеров легкого дивизиона не бегать от него.

«У меня вопрос. Почему все эти ребята бегут? Никто не хочет со мной драться. Дайте мне на это ответ. Ребята, вы можете бегать, но вы не сможете спрятаться. Я иду, я здесь», — сказал Махачев сразу после поединка.

29-летний Махачев (20 побед, 1 поражение) не проигрывает уже восемь поединков подряд.

По количеству побед подряд из действующих бойцов Махачев уступает только действующему чемпиону UFC в легкой весовой категории Чарльзу Оливейре, у которого девять побед подряд.