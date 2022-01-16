Махачев: «Борщев просто борщанул сегодня»
Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев оценил победу соотечественника Вячеслава Борщева над американцем Дакотой Бушем.
«Борщев просто борщанул сегодня», — написал Махачев в Twitter.
Поединок в легком весе закончился победой 30-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
На счету Борщева, для которого это дебют в UFC, 6 побед и одно поражение, у 27-летнего Буша 8 побед при четырех поражениях.
Borschev prosto borschanul today ?? https://t.co/5wdzg9gI6V— Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) January 16, 2022
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