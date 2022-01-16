Махачев: «Борщев просто борщанул сегодня»

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев оценил победу соотечественника Вячеслава Борщева над американцем Дакотой Бушем.

«Борщев просто борщанул сегодня», — написал Махачев в Twitter.

Поединок в легком весе закончился победой 30-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Борщева, для которого это дебют в UFC, 6 побед и одно поражение, у 27-летнего Буша 8 побед при четырех поражениях.