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Сегодня, 09:36

Махачев: «Борщев просто борщанул сегодня»

Роман Шишов
Корреспондент

Российский боец UFC в легком весе Ислам Махачев оценил победу соотечественника Вячеслава Борщева над американцем Дакотой Бушем.

«Борщев просто борщанул сегодня», — написал Махачев в Twitter.

Поединок в легком весе закончился победой 30-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Борщева, для которого это дебют в UFC, 6 побед и одно поражение, у 27-летнего Буша 8 побед при четырех поражениях.

Ислам Махачев
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