Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:44

Махачев может получить 500 тысяч долларов за бой с Оливейрой

Читать «СЭ» в

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал сколько может заработать россиянин Ислам Махачев за бой с бразильцем Чарльзо Оливейрой на турнире UFC 280.

«Думаю, это может быть сумма в районе 500 тысяч долларов. Главный бой вечера, чемпионский, плюс поединок на Ближнем Востоке. Ислам как залог финансового успеха ивента», — приводит слова Гаджиева «РБ Бизнес».

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся).

Поединок возглавят турнир UFC 280, который состоится сегодня, 22 октября, в Абу-Даби. Победитель боя станет чемпионом UFC в легком весе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gonorar-mahacheva-za-boj-s-olivejroj-mozhet-sostavit-500-ty-s/
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
Чарльз Оливейра
UFC
1
0
Читайте также
Криштиану снова не справился с эмоциями и прилюдно психанул. Может, потому он и стал великим?
Русский защитник бросил попытки пробиться в НХЛ и уехал из Америки. Он совсем не жалеет об этом
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Харитонов назвал поединок Махачева и Оливейры боем года
Минеев — о бое Махачев — Оливейра: «Шансы 50 на 50»
Волкановски: «У кого-то из пары Оливейра — Махачев проблемы с весогонкой»
Самедов верит в победу Махачева над Оливейрой на UFC 280
Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мелли и другие бои
Дана Уайт считает, что Оливейра обгонит Хабиба в списке величайших легковесов UFC, если победит Махачева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов назвал поединок Махачева и Оливейры боем года
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости