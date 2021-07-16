Диас вызвал на бой Порье
15:00
Американский боец Нейт Диас, известный по поединкам против Конора Макгрегора, вызвал на бой Дастина Порье.
Диас предложил ему подняться в средний вес, в котором выступает сам.
«185 фунтов. Поднимайся», — написал Диас в Twitter.
«Я отделаю тебя в любом весе», — ответил Порье на предложение.
Диас в последнем бою в июне 2021 года проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.
Порье в минувшие выходные победил Конора Макгрегора, сломавшего ногу в конце первого раунда.
Дастин возглавляет рейтинг легковесов UFC. Чемпионом категории является Чарльз Оливейра.
185lbs— Nathan Diaz (@NateDiaz209) July 16, 2021
Pull-up pic.twitter.com/wDJxAo1YLL
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю