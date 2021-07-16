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Диас вызвал на бой Порье

15:00
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Американский боец Нейт Диас, известный по поединкам против Конора Макгрегора, вызвал на бой Дастина Порье.

Диас предложил ему подняться в средний вес, в котором выступает сам.

«185 фунтов. Поднимайся», — написал Диас в Twitter.

«Я отделаю тебя в любом весе», — ответил Порье на предложение.

Диас в последнем бою в июне 2021 года проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

Порье в минувшие выходные победил Конора Макгрегора, сломавшего ногу в конце первого раунда.

Дастин возглавляет рейтинг легковесов UFC. Чемпионом категории является Чарльз Оливейра.

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