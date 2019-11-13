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Магомедшарипов и Волков поднялись в рейтинге UFC

14:31
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Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Александр Волков поднялись в рейтинге UFC в своих весовых категория, информирует сайт промоушена.

9 ноября на турнире UFC в Москве Магомедшарипов победил американца Келвина Каттара, а Волков одержал победу над американцем Грегом Харди.

Магомедшарипов поднялся с пятого места на четвертое. Волков с восьмой строчки переместился на седьмую.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Лидируют Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо.

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