Магомедшарипов и Волков поднялись в рейтинге UFC

Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Александр Волков поднялись в рейтинге UFC в своих весовых категория, информирует сайт промоушена.

9 ноября на турнире UFC в Москве Магомедшарипов победил американца Келвина Каттара, а Волков одержал победу над американцем Грегом Харди.

Магомедшарипов поднялся с пятого места на четвертое. Волков с восьмой строчки переместился на седьмую.

В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Лидируют Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо.