Магомедшарипов и Волков поднялись в рейтинге UFC
14:31
Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Александр Волков поднялись в рейтинге UFC в своих весовых категория, информирует сайт промоушена.
9 ноября на турнире UFC в Москве Магомедшарипов победил американца Келвина Каттара, а Волков одержал победу над американцем Грегом Харди.
Магомедшарипов поднялся с пятого места на четвертое. Волков с восьмой строчки переместился на седьмую.
В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории изменений не произошло. Лидируют Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов и Генри Сехудо.
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