Магомедшарипов единогласным решением судей победил Каттара на UFC Fight Night 163 в Москве

Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара на турнире UFC Fight Night 163 в Москве в главном бою вечера. Судьи единогласно отдали победу россиянину, который имел преиимущество в двух раундах из трех. (29-28, 29-28, 29-28).

На счету Забита в UFC 6 побед в 6 встречах. У Каттара 4 выигрыша и 2 поражения.

Изначально в главном бою турнира в Москве должны были встретиться россиянин Александр Волков и бразилец Жуниор Дос Сантос. Позднее Дос Сантос снялся из-за травмы ноги, и его заменил американец Грег Харди.