Магомедов заявил, что Хабиб согласится на схватку с Сен-Пьером при конкретном предложении

Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов прокомментировал возможное противостояние Жоржа Сен-Пьера с Хабибом Нурмагомедовым по правилам грэпплинга.

«Схватка Хабиба и Сен-Пьера возможна, но Хабиб не вернется к полноценным тренировкам. Под словом «полноценные» я говорю о спаррингах, диета и прочем. Для схватки по грэпплингу, поверьте мне, Хабиб готов даже сейчас. Он всегда держит себя в хорошей форме и загонит любого соперника. Существует большая вероятность что Хабиб согласится на эту схватку так как бой с Сен-Пьером был мечтой его и его отца Абдулманапа. При конкретном предложении Хабиб согласится с ним побороться», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.

UFC объявил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер выступит в предстоящем турнире лиги по бразильскому джиу-джитсу в декабре.