Цукерберг провел тренировку с Волкановски и Адесаньей перед боем с Илоном Маском

Американский миллиардер и предприниматель Марк Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC Исраэлем Адесаньей и Александром Волкановски.

Волкановски опубликовал фото с тренировки у себя в соцсетях.

«С Марком шутки плохи, дело серьезное», — позднее написал Адесанья.

«Для меня честь тренироваться с вами, ребята», — отреагировал Цукерберг, который поделился публикацией на своей странице.

Ранее Цукерберг и другой известный предприниматель Илон Маск заявили, что готовы провести между собой бой по правилам ММА.

4 июля сообщалось, что Маск провел тренировку с бывшим чемпионом UFC в среднем и полусреднем весе Жоржем Сен-Пьером.