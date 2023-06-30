Магомедов и Стрикленд показали одинаковые вес на взвешивании перед UFC on ESPN 48

В Лас-Вегасе (Невада, США) прошла официальная процедура взвешивания перед турниром UFC on ESPN 48.

Участники главного боя вечера россиянин Абусупьян Магомедов и американец Шон Стрикленд показали одинаковый вес — 84,37 кг. Их поединок пройдет в среднем весе.

Остальные результаты взвешивания:

Дамир Исмагулов — 70,76 кг

Ринат Фахретдинов — 77,56 кг

Нурсултон Рузибоев — 83,23 кг

Гурам Кутателадзе — 70,31 кг

Яна Сантос — 65,54 кг

Александр Романов — 119,75 кг

32-летний Магомедов проведет второй бой в UFC и 31-й в карьере (25 побед, 4 поражения и 1 ничья). Для 32-летнего Стрикленда предстоящий поединок станет 32-м в карьере — 26 побед и 5 поражений.

Турнир UFC on ESPN 48 пройдет в ночь на 2 июля.