Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:49

Василевский считает, что в бою с Гастелумом Рахмонов пройдет проверку своих титульных амбиций

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский прокомментировал предстоящий поединок в полусреднем дивизионе UFC между Шавкатом Рахмоновым и Келвином Гастелумом.

«Шавкат очень уверенно двигается в UFC. Есть все предпосылки, что он может далеко пойти, в том числе стать чемпионом. Если он этого добьется, я не удивлюсь. Что касается Гастелума, то раньше он был очень крутым бойцом с хорошей борьбой. Возможно, в последнее время он выступал не так ярко, но имя и статус у него остались. В его лице Шавкат получит хорошую проверку своих амбиций, а если ее пройдет, то сделает заявку как претендент на титул», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Рахмонов (17-0) встретится с перешедшим в полусредний вес Келвином Гастелумом (18-8) 16 сентября на UFC Fight Night.

Рахмонов в прошлом бою победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Поединок состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vasilevskii-v-boyu-s-gastelumom-rakhmonov-proidet-proverku-svoikh-titulnykh-ambicii-262629/
Келвин Гастелум
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
0
Читайте также
Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении из больницы
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедов и Стрикленд показали одинаковые вес на взвешивании перед UFC on ESPN 48

Резников назвал главную причину поражения от Вартаняна
Новости
RSS RSS
Все новости