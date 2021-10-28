Магомедкеримов нокаутом проиграл в со-главном бою PFL

Российский боец Магомед Магомедкеримов потерпел поражение в со-главном бою PFL. В третьем раунде он проиграл американцу Рэю Куперу.

Американский боец нокаутировал россиянина. Он стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и заработал 1 миллион долларов.

Теперь на счету Магомедкеримова 29 побед и 6 поражений в карьере. Статистика Купера: 23-5.