Магомедкеримов нокаутом проиграл в со-главном бою PFL
06:49
Российский боец Магомед Магомедкеримов потерпел поражение в со-главном бою PFL. В третьем раунде он проиграл американцу Рэю Куперу.
Американский боец нокаутировал россиянина. Он стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и заработал 1 миллион долларов.
Теперь на счету Магомедкеримова 29 побед и 6 поражений в карьере. Статистика Купера: 23-5.
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