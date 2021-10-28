Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Магомедкеримов нокаутом проиграл в со-главном бою PFL

06:49
Теги:

Российский боец Магомед Магомедкеримов потерпел поражение в со-главном бою PFL. В третьем раунде он проиграл американцу Рэю Куперу.

Американский боец нокаутировал россиянина. Он стал чемпионом промоушена в полусреднем весе и заработал 1 миллион долларов.

Теперь на счету Магомедкеримова 29 побед и 6 поражений в карьере. Статистика Купера: 23-5.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Вегетарианство, деньги в долг, спарринги с Хабибом и борцами-олимпийцами. Откровенное интервью Ислама Махачева
Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от коронавируса
0