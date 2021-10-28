Хайбулаев выиграл Гран-при PFL в легком весе
04:23
Российский боец Мовлид Хайбулаев одержал победу в финале Гран-при PFL в легком весе. Он победил решением судей американца Криса Уэйда. Оценки судей: 75-20, 72-34, 77-16, 86-21, 71-16.
Таким образом, Хайбулаев заработал 1 миллион долларов за победу в финале.
Теперь у 31-летнего Хайбулаева 18 побед и 0 поражений в карьере. Статистика 34-летнего Уэйда: 20-7.
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