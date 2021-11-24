Магомедхан Арацилов: «Многие спортсмены, кто принимает гормональный допинг, умирают»

Чемпион мира по вольной борьбе Магомедхан Арацилов в интервью «СЭ» вспомнил поражение в решающей схватке Олимпиады в Москве-1980 болгарину Исмаилу Абилову, которого он подозревал в употреблении допинга.

«Все схватки до финала Олимпиады я чисто выиграл. Вышел на болгарина, за год до этого в Сан-Диего я его 12-3 выиграл. Но в Москве он какой-то дутый был, я как об скалу стукался. И в начале проиграл много баллов. Отыграться времени не хватило. Потом когда я в Турции работал, мы с этим болгарином в одной комнате жили, я был там тренером и на одно мероприятие его пригласил. Все руки в шрамах у него, на коже шарики, нарушения. Мы парились вместе, я все видел. У него трубчатые кости повреждены, шрамы везде, все исколото, шарики под кожей.

Гормональный допинг вызывает остеопороз, нарушение подкожно-жировой клетчатки и влияет на деторождение. Это не говоря о других болезнях. Вон Сулейманоглу, болгарин, трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, умер от этого. Они многие умирают, кто допинг применял. До Олимпиады у него дочка родилась; я думаю, это болгарская школа тяжелой атлетики — гормональный допинг. Я об него на Играх как об стенку стукался. И Пинигин (олимпийский чемпион Монреаля. — Прим. «СЭ») рассказывал, что гормональные стероиды огромную силу дают. В то время таких проверок не было".

Арацилов проиграл Абилову на московской Олимпиаде в схватке 5-го со счетом 4-8.