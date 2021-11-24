Магомедхан Арацилов: «ММА не одобряю. Я никому никогда по лицу не бил и мне не били»

Чемпион мира и призер Олимпийских игр в Москве-1980 по вольной борьбе Магомедхан Арацилов в интервью «СЭ» поделился своим отношением к ММА.

«ММА мне не очень нравятся. Я интеллигентный, миролюбивый человек, мне не нравится бить морду. А борьбу я смотрю, все крупные турниры. Я патриот своего спорта. Сразу вижу, у кого какие ошибки в схватки. Как говорится, опыт. Мои года — мое богатство. ММА я по воле судьбы смотрю иногда, но не одобряю.

Я никогда никого по лицу не бил и мне не били. Внук как-то будит: «Деда, ты за кого — за Хабиба или за Макгрегора?». Мне послышалось, что он в «Макдоналдс» хочет. К Хабибу прекрасное отношение, отец его был мой друг. Все они борцы бывшие. Если бы борьбы не было, они бы ничего не выиграли. Даже мой ученик Али Исаев — миллион выиграл в ММА, борец он".

Арацилов стал чемпионом мира в 1978 году в Мексике, выиграв золото в категории до 82 кг. Через два года на Играх в Москве борец взял серебро, проиграв в решающей схватке 5-го круга болгарину Исмаилу Абилову.