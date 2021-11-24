Магомедхан Арацилов: «Тихо-тихо, но Россия движется в сторону законности и правопорядка»

Чемпион мира и призер Олимпийских игр в Москве-1980 по вольной борьбе Магомедхан Арацилов в интервью «СЭ» поделился мнением о текущей ситуации в Дагестане и России.

«Мечта у меня сейчас, чтобы дети и внуки нормальными людьми были. Трудились чтобы, зарабатывали себе на жизнь, были полезными для общества и государства, чтобы людям могли помочь. Они, как мы, особо не хотят трудиться. Один учится, МГУ заканчивает в этом году, другой где-то зарабатывает себе. Внуки растут, одного — младшего — назвал Али, в честь великого Али Алиева. Конечно, хочется, чтобы они боролись. Внуки занимаются, посмотрим, что получится. Мечтаю, чтобы принесли мне золотую медаль, хоть сутки у меня полежит она на столе.

Для души, для себя у меня сейчас встречи с друзьями. В парной встречаемся раз в неделю. Много разговоров у нас, наезжают на меня, что я опять по политике сказал что-то (смеется), выступил. Общение — вот что для души у меня. Если успехи в бизнесе у кого-то — радуюсь. В спорте успехи — радуюсь. Прогрессу в обществе — радуюсь. Думаю, тихо-тихо наша страна идет в лучшую сторону. В сторону цивилизации, законности, правопорядка".

Арацилов стал чемпионом мира в 1978 году в Мексике, выиграв золото в категории до 82 кг. Через два года на Играх в Москве борец взял серебро, проиграв в решающей схватке 5-го круга болгарину Исмаилу Абилову.