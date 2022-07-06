Магомед Мустафаев подерется с Йоэлем Альваресом 3 сентября на UFC Fight Night 209

33-летний российский легковес Магомед Мустафаев (14-3) проведет следующий поединок против 29-летнего испанского бойца Йоэля Альвареса (19-3) 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция. Об этом стало известно из соцсетей Мустафаева.

Мустафаев прошлый бой проиграл Брэду Ридделлу (10-3) раздельным решением судей на UFC Fight Night 168. Турнир состоялся 23 февраля 2020 года в Окленде, Новая Зеландия.

Альварес шел на серии из четырех побед, но в последнем бою проиграл техническим нокаутом во втором раунде россиянину Арману Царукяну (18-3). Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.