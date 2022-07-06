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Сегодня, 16:05

Гилберт Бернс дал прогноз на потенциальный бой Чимаева и Нейта Диаса

Давид Хачатрян
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Бразильский полусредневес UFC Гилберт Бернс (20-5) отметил, что он бы обязательно посмотрел на бой Хамзата Чимаева (11-0) и Нейта Диаса (20-13), однако не уверен, что рационально организовывать этот поединок.

«Для меня этот бой не имеет никакого смысла. Нейт не побеждал на протяжении нескольких лет, — приводит слова бразильца издание MMA Junkie. — Если отталкиваться от рейтингов, то этот бой не имеет смысла, но если прислушаться к фанатам, то они обязательно посмотрят этот поединок. Не думаю, что у Нейта есть шанс победить Хамзата».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Нейт Диас
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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