Шон О'Мэлли: «Я старался быть похожим на Конора, равняться на него»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) сообщил, что начал систематически смотреть UFC после того, как на сцене появился бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6).

«Я стал непрерывно наблюдать за боями, когда ворвался Конор, — сказал О'Мэлли в подкасте The Pivot. — Я старался быть похожим на него. Я многому у него научился. Что можно делать, что нельзя. Наверное, Конор был тем, на кого я равнялся.

Я смотрел каждое его интервью. Пытался понять, почему люди хотят на него смотреть? Он хорошо говорит, классно отыгрывает роль. Но главное, он безупречно дрался. Ты можешь классно одеваться, хорошо говорить, но если ты дерьмово дерешься, то всем на тебя плевать».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.